911 serie tv su Rai 2: trama episodi 11 luglio 2022 (Di lunedì 11 luglio 2022) La serie tv americana 911 va in onda in chiaro su Rai 2 lunedì 11 luglio 2022 su Rai 2. Inoltre seguirà anche un episodio dello spin off 911 Lone Star. Ecco di seguito trama e anticipazioni sugli episodi. DOVE VEDERE LE PUNTATE IN TV STREAMING E REPLICA 911 Stagione 4 episodio 8 Punto di rottura. Finale di mezza stagione. Nel suo viaggio verso la felicità, Buck, che sembra aver iniziato a digerire la storia tra Albert e Veronica, ritrova una vecchia fiamma: Taylor Kelly. Mentre i vigili del fuoco si trovano a dover gestire una situazione con ostaggi per ben sei ore, Athena interviene in una disputa domestica. Una donna ha cercato di uccidere il marito e di nasconderlo nel muro! Maddie e Chimney, considerata l’emergenza sanitaria, riflettono se non sia meglio ... Leggi su cubemagazine (Di lunedì 11 luglio 2022) Latv americana 911 va in onda in chiaro su Rai 2 lunedì 11su Rai 2. Inoltre seguirà anche uno dello spin off 911 Lone Star. Ecco di seguitoe anticipazioni sugli. DOVE VEDERE LE PUNTATE IN TV STREAMING E REPLICA 911 Stagione 4o 8 Punto di rottura. Finale di mezza stagione. Nel suo viaggio verso la felicità, Buck, che sembra aver iniziato a digerire la storia tra Albert e Veronica, ritrova una vecchia fiamma: Taylor Kelly. Mentre i vigili del fuoco si trovano a dover gestire una situazione con ostaggi per ben sei ore, Athena interviene in una disputa domestica. Una donna ha cercato di uccidere il marito e di nasconderlo nel muro! Maddie e Chimney, considerata l’emergenza sanitaria, riflettono se non sia meglio ...

Pubblicità

mysoftniall : RT @Cody__Allen: mi sono messa in pari con 911 ed è una delle serie più belle che io abbia mai visto, i personaggi sono tutti sviluppati be… - roryb_P4L : RT @Cody__Allen: mi sono messa in pari con 911 ed è una delle serie più belle che io abbia mai visto, i personaggi sono tutti sviluppati be… - Soulblavk0 : RT @Cody__Allen: mi sono messa in pari con 911 ed è una delle serie più belle che io abbia mai visto, i personaggi sono tutti sviluppati be… - unsaidemily12 : RT @Cody__Allen: mi sono messa in pari con 911 ed è una delle serie più belle che io abbia mai visto, i personaggi sono tutti sviluppati be… - Cody__Allen : mi sono messa in pari con 911 ed è una delle serie più belle che io abbia mai visto, i personaggi sono tutti svilup… -