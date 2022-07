“6 unica”, “Ilary ti amo”: le dediche di Totti alla Blasi | VIDEO (Di lunedì 11 luglio 2022) Francesco Totti e Ilary Blasi comunicano la loro separazione dopo 17 anni d'amore: le dediche più belle dell'ex capitano della Roma alla futura moglie. Il VIDEO de 'La Gazzetta dello Sport'. Leggi su pianetamilan (Di lunedì 11 luglio 2022) Francescocomno la loro separazione dopo 17 anni d'amore: lepiù belle dell'ex capitano della Romafutura moglie. Ilde 'La Gazzetta dello Sport'.

Pubblicità

WEM4DEIT : ma sono l'unica che non sta seguendo sta cosa tra totti e ilary?- - MisSunshine___ : Io tipo in mental breakdown (letteralmente) per l'esame e l'unica cosa che mi tira su sono tutti i 'meme' sulla rottura tra Ilary e Totti - _manuell___ : RT @bludiluna: Maria De Filippi è l’unica che può risolvere tutto #Totti #Ilary - Valentino_Vegha : @MatteoRiccardi_ Co Ilary che passa la maglia '6 unica' a Flavia Vento - robertina19899 : RT @bludiluna: Maria De Filippi è l’unica che può risolvere tutto #Totti #Ilary -