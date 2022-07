Zoff: «Nello sport, se non vinci, non conta l’estetica» (Di domenica 10 luglio 2022) Il Corriere dello sport intervista Dino Zoff. Il pretesto è sempre il Mondiale di Spagna del 1982, vinto dall’Italia. L’ex portiere parla della sua concezione dello sport: non conta la bellezza, non basta per vincere. «Il calcio non è una gara di ballo, in cui tu dici quello danza più o meno bene. Nello sport, se non vinci, non conta l’estetica. Se nei 100 metri uno corre in modo elegante ma arriva terzo… ha vinto lui? No. Io parto dalla sostanza delle cose, per cultura familiare. Mia moglie dice: “Dino, ripeti sempre le stesse cose”. E’ vero, ma che posso farci? Una volta ho preso un gol, non quelli da 40 metri perché ero cieco…, un gol normale, di cui mi ha chiesto conto mio padre. Io mi sono giustificato: “Sai, non me lo aspettavo”. ... Leggi su ilnapolista (Di domenica 10 luglio 2022) Il Corriere dellointervista Dino. Il pretesto è sempre il Mondiale di Spagna del 1982, vinto dall’Italia. L’ex portiere parla della sua concezione dello: nonla bellezza, non basta per vincere. «Il calcio non è una gara di ballo, in cui tu dici quello danza più o meno bene., se non, non. Se nei 100 metri uno corre in modo elegante ma arriva terzo… ha vinto lui? No. Io parto dalla sostanza delle cose, per cultura familiare. Mia moglie dice: “Dino, ripeti sempre le stesse cose”. E’ vero, ma che posso farci? Una volta ho preso un gol, non quelli da 40 metri perché ero cieco…, un gol normale, di cui mi ha chiesto conto mio padre. Io mi sono giustificato: “Sai, non me lo aspettavo”. ...

