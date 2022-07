Xenoblade Chronicles 3 | il nuovo gioco è strepitoso! Fan in delirio per la nuova esclusiva Nintendo Switch

(Di domenica 10 luglio 2022) E’ iniziato il conto alla rovescia per3, uno dei giochi più attesi di questa stagione dai videogiocatori di tutto il mondo. La data da cerchiarsi in rosso è il 13 luglio 2022, mercoledì prossimo, di conseguenza mancano davvero poche ore poi potremo finalmente mettere le nostre mani su questo annunciato capolavoro di Monolith Soft.3, 10/7/2022 – Computermagazine.itC’è qualche fortunato che ha potuto già visionarlo in anteprima e ovviamente giocarci per svariate ore, a cominciare dai ragazzi di Multiplayer.it, che hanno appunto pubblicato un’anteprima di quello che ci aspetta con3. Si tratta di unche Multiplayer definisce già “leggenda”, essendo stato annunciato a settembre, per poi essere ...

Nintendo ha annunciato che passare a una lingua all'altra in Xenoblade Chronicles 3 non richiederà il download di altri dati. Nintendo ha annunciato che Xenoblade Chronicles 3 non richiederà il download di dati aggiuntivi per cambiare lingua. Nelle scorse ore, Nintendo ha confermato che Xenoblade Chronicles 3 supporterà il doppiaggio in lingua inglese e giapponese sin dal momento del lancio.