WWE: Annunciato un match per il titolo degli Stati Uniti a Raw lunedì sera (Di domenica 10 luglio 2022) A Money In The Bank Bobby Lashley ha sconfitto Theory conquistando così per la terza volta in carriera lo US Championship. Sappiamo che Lashley dovrà difendere la sua cintura a SummerSlam contro l’ex-campione e attuale Mr. Money In The Bank Theory, ma non sarà questa la sua prima difesa titolata. Chi accetterà la sfida? Infatti la prima difesa titolata di Bobby Lashley avverrà domani sera a Raw, con la WWE che ha Annunciato che l’attuale campione ha istituito un’open challenge valida per un match titolato. Resta da vedere chi accetterà la sfida lanciata dal campione. Leggi su zonawrestling (Di domenica 10 luglio 2022) A Money In The Bank Bobby Lashley ha sconfitto Theory conquistando così per la terza volta in carriera lo US Championship. Sappiamo che Lashley dovrà difendere la sua cintura a SummerSlam contro l’ex-campione e attuale Mr. Money In The Bank Theory, ma non sarà questa la sua prima difesa titolata. Chi accetterà la sfida? Infatti la prima difesa titolata di Bobby Lashley avverrà domania Raw, con la WWE che hache l’attuale campione ha istituito un’open challenge valida per untitolato. Resta da vedere chi accetterà la sfida lanciata dal campione.

Pubblicità

SpazioWrestling : WWE: Annunciato il ritorno di Brock Lesnar, ecco quando #BrockLesnar #WWE - lilithwwe : RT @WWEItalia: Grazie di tutto @RealPaigeWWE! ?? La Superstar ha recentemente annunciato che la sua carriera in WWE è ufficialmente termina… - WWEACG : RT @WWEItalia: Grazie di tutto @RealPaigeWWE! ?? La Superstar ha recentemente annunciato che la sua carriera in WWE è ufficialmente termina… - ACGWWE : RT @WWEItalia: Grazie di tutto @RealPaigeWWE! ?? La Superstar ha recentemente annunciato che la sua carriera in WWE è ufficialmente termina… - LilyJean99 : RT @WWEItalia: Grazie di tutto @RealPaigeWWE! ?? La Superstar ha recentemente annunciato che la sua carriera in WWE è ufficialmente termina… -