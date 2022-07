Wimbledon 2022, settima meraviglia Djokovic: Kyrgios disinnescato in finale (Di domenica 10 luglio 2022) Wimbledon è ancora nel segno di Novak Djokovic. Ai Championships vige ancora la legge del serbo, al quarto titolo consecutivo (escludendo l’edizione del 2020 non disputata per covid) e al settimo in carriera sui prati dell’All England Club. In finale, Nick Kyrgios si arrende in quattro set dopo 3 ore e 1 minuto di gioco: 4-6 6-3 6-4 7-6(3) il punteggio finale che permette a Nole di accorciare su Nadal, a -1 dalla classifica all time negli Slam e staccando Federer, fermo a quota 20. PRIMO SET – Kyrgios non sa cosa sia la tensione, un bello sbadiglio prima di imboccare il corridoio verso il Centre Court e poi subito in partita per riconquistare una buona fetta di pubblico dopo qualche ‘buu’ piovuto dalle tribune nei giorni precedenti. La pressione è sulle spalle del 20 volte campione ... Leggi su sportface (Di domenica 10 luglio 2022)è ancora nel segno di Novak. Ai Championships vige ancora la legge del serbo, al quarto titolo consecutivo (escludendo l’edizione del 2020 non disputata per covid) e al settimo in carriera sui prati dell’All England Club. In, Nicksi arrende in quattro set dopo 3 ore e 1 minuto di gioco: 4-6 6-3 6-4 7-6(3) il punteggioche permette a Nole di accorciare su Nadal, a -1 dalla classifica all time negli Slam e staccando Federer, fermo a quota 20. PRIMO SET –non sa cosa sia la tensione, un bello sbadiglio prima di imboccare il corridoio verso il Centre Court e poi subito in partita per riconquistare una buona fetta di pubblico dopo qualche ‘buu’ piovuto dalle tribune nei giorni precedenti. La pressione è sulle spalle del 20 volte campione ...

