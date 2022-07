Wimbledon 2022 | Novak Djokovic | “E’ da sempre il torneo del mio cuore | vincere qui è ogni volta speciale”

Leggi su oasport

(Di domenica 10 luglio 2022)ha vinto per la settimain carriera ildi. E’ il quarto titolo consecutivo per il serbo, il ventiduesimo Slam, a meno uno dal record assoluto di Rafael Nadal. Anche in finale è arrivata un’altra vittoria in rimonta per, che ha superato in quattro set l’australiano Nick Kyrgios con il punteggio di 4-6 6-3 6-4 7-6, in quella che era la prima finale Slam per il nativo di Canberra. Proprio dai complimenti per Kyrgios ha voluto iniziare il campione di: “Nick, tornerai”, ha dettorivolgendosi a Kyrgios. “Non solo a, ma anche in finale in uno Slam. So che è difficile trovare parole di consolazione dopo una sconfitta come questa, ma hai dimostrato ...