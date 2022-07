Wimbledon 2022, manifestante urla “Dov’è Peng Shuai?” e viene portato fuori durante la finale (Di domenica 10 luglio 2022) Qualche piccolo momento di tensione sul Centre Court di Wimbledon, dove un manifestante che ha gridato “Dov’è Peng Shuai?”, mostrando un cartello con lo stesso messaggio, è stato portato via con la forza. L’attivista Drew Pavlou, che aveva inscenato la medesima protesta anche agli Australian Open, è stato afferrato dalle guardie di sicurezza e gettato a terra, prima di essere portato in un’area fuori dallo stadio. Peng Shuai è una tennista cinese che dopo aver accusato di violenza sessuale un ex membro del governo cinese ha fatto pochissime apparizioni pubbliche, destando molta preoccupazione nel mondo tennistico e non solo. SportFace. Leggi su sportface (Di domenica 10 luglio 2022) Qualche piccolo momento di tensione sul Centre Court di, dove unche ha gridato “?”, mostrando un cartello con lo stesso messaggio, è statovia con la forza. L’attivista Drew Pavlou, che aveva inscenato la medesima protesta anche agli Australian Open, è stato afferrato dalle guardie di sicurezza e gettato a terra, prima di esserein un’areadallo stadio.è una tennista cinese che dopo aver accusato di violenza sessuale un ex membro del governo cinese ha fatto pochissime apparizioni pubbliche, destando molta preoccupazione nel mondo tennistico e non solo. SportFace.

