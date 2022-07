Volley, VNL maschile 2022: Argentina fuori dalle Finals, Usa vincono al tie-break (Di domenica 10 luglio 2022) L’Argentina rimane fuori dalle Finals: gli Usa vincono 3-2 (29-27, 22-25, 20-25, 25-13, 17-15) nella Week 3 della Volley Nations League (VNL) maschile 2022. Nel match valevole per la Pool di Osaka, in Giappone, De Cecco e compagni non riescono a ripetere quanto fatto contro la Francia e subiscono la rimonta della formazione statunitense. Grande prestazione di Torey Defalco, autore di 28 punti, mentre agli argentini non bastano i 24 punti di Luciano Palonsky. L’Argentina chiude così il girone con cinque vittorie e 18 punti, che al momento valgono la nona posizione ed è dunque già fuori dalla Final Eight di Bologna. Gli Stati Uniti invece si godono il primo posto nel girone con 10 vittorie e 27 punti, in attesa delle ... Leggi su sportface (Di domenica 10 luglio 2022) L’rimane: gli Usa3-2 (29-27, 22-25, 20-25, 25-13, 17-15) nella Week 3 dellaNations League (VNL). Nel match valevole per la Pool di Osaka, in Giappone, De Cecco e compagni non riescono a ripetere quanto fatto contro la Francia e subiscono la rimonta della formazione statunitense. Grande prestazione di Torey Defalco, autore di 28 punti, mentre agli argentini non bastano i 24 punti di Luciano Palonsky. L’chiude così il girone con cinque vittorie e 18 punti, che al momento valgono la nona posizione ed è dunque giàdalla Final Eight di Bologna. Gli Stati Uniti invece si godono il primo posto nel girone con 10 vittorie e 27 punti, in attesa delle ...

Pubblicità

sportface2016 : #Volley maschile, #VNL2022: #Argentina fuori dalle Finals di Bologna, gli #Usa vincono al tie-break - sportface2016 : #Volley maschile | #VNL2022: il #Giappone non fa sconti, #Germania ko in quattro set - sportface2016 : #Volley maschile, #VNL2022: #Italia pronta per l'ultima sfida del girone contro l'#Olanda - sportface2016 : #Volley maschile, #VNL2022: tutto facile per gli #USA, #Canada sconfitto in tre set - sportface2016 : #Volley maschile, #VNL2022: l'#Argentina batte la #Francia e rimane in corsa per le Finali di Bologna -