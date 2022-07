Volley, Nations League 2022: tabellone Final Eight. Calendario, programma, orari, tv: Italia-Olanda ai quarti (Di domenica 10 luglio 2022) Si è delineato il tabellone della Final Eight della Nations League 2022 di Volley maschile. Gli atti conclusivi della competizione internazionale andranno in scena alla Unipol Arena di Bologna dal 20 al 24 luglio. L’Italia scenderà in campo di fronte al proprio pubblico, l’esordio dei Campioni d’Europa è previsto per mercoledì 20 luglio (ore 21.00) contro l’Olanda. Gli azzurri partiranno con i favori del pronostico e puntano a raggiungere la semiFinale, dove affrontebbero la vincente di Francia-Giappone. I ragazzi del CT Fefé De Giorgi vogliono farsi strada in casa e si potrebbe profilare una super sfida contro i Campioni Olimpici, chiaramente favoriti contro la formazione nipponica. Dall’altra parte del ... Leggi su oasport (Di domenica 10 luglio 2022) Si è delineato ildelladelladimaschile. Gli atti conclusivi della competizione internazionale andranno in scena alla Unipol Arena di Bologna dal 20 al 24 luglio. L’scenderà in campo di fronte al proprio pubblico, l’esordio dei Campioni d’Europa è previsto per mercoledì 20 luglio (ore 21.00) contro l’. Gli azzurri partiranno con i favori del pronostico e puntano a raggiungere la semie, dove affrontebbero la vincente di Francia-Giappone. I ragazzi del CT Fefé De Giorgi vogliono farsi strada in casa e si potrebbe profilare una super sfida contro i Campioni Olimpici, chiaramente favoriti contro la formazione nipponica. Dall’altra parte del ...

