Volley | l’Italia ha vinto la fase preliminare della Nations League! Primo posto con 10 successi | ora la Final Eight

l'Italia ha vinto la fase preliminare della Nations League 2022 di Volley maschile. Gli azzurri hanno conquistato il Primo posto nel girone unico a sedici squadre con 10 vittorie e 31 punti in 12 partite disputate. I Campioni d'Europa hanno terminato questa fase con lo stesso numero di successi e di punti della Polonia, ma i Campioni del Mondo hanno un peggiore quoziente set (32-9 contro 33-10, ovvero 3,555 contro 3,300) e hanno così concluso in seconda posizione. I ragazzi del CT Fefé De Giorgi hanno disputato tre settimane di gioco di assoluto spessore tecnico, perdendo soltanto contro il Giappone al tie-break e contro la Francia all'esordio (ma non era scesa in campo la formazione ...

