Volley, Europei Under 18: l’Italia surclassa la Grecia e infila la seconda vittoria (Di domenica 10 luglio 2022) l’Italia ha conquistato la seconda vittoria agli Europei Under 18 di Volley maschile, in corso di svolgimento a Tbilisi (Georgia). Dopo il 3-1 inflitto ieri alla Germania, oggi gli azzurri si sono imposti sulla Grecia con uno schiacciante 3-0 (25-21; 25-21; 25-15) e si confermano così al comando del gruppo B, in attesa della scontro diretto tra Bulgaria e Polonia. Le prime due classificate del girone a sei squadre si qualificheranno alle semifinali. La nostra Nazionale non ha avuto particolari problemi ad avere la meglio sulla poco accreditata formazione ellenica. A decidere la contesa sono stati l’opposto Tommaso Barotto (9), gli schiacciatori Alessandro Bristot (10), Daniele Carpita (9) e Lorenzo Magliano (5), imbeccati dal regista Giacomo Selleri. Foto: ... Leggi su oasport (Di domenica 10 luglio 2022)ha conquistato laagli18 dimaschile, in corso di svolgimento a Tbilisi (Georgia). Dopo il 3-1 inflitto ieri alla Germania, oggi gli azzurri si sono imposti sullacon uno schiacciante 3-0 (25-21; 25-21; 25-15) e si confermano così al comando del gruppo B, in attesa della scontro diretto tra Bulgaria e Polonia. Le prime due classificate del girone a sei squadre si qualificheranno alle semifinali. La nostra Nazionale non ha avuto particolari problemi ad avere la meglio sulla poco accreditata formazione ellenica. A decidere la contesa sono stati l’opposto Tommaso Barotto (9), gli schiacciatori Alessandro Bristot (10), Daniele Carpita (9) e Lorenzo Magliano (5), imbeccati dal regista Giacomo Selleri. Foto: ...

Pubblicità

ematr_86 : VOLLEY EUROPEI U18M ITALIA 3:0 GRECIA [TBILISI] #EstateAzzurra #LaNazionale - labrosport : ?????? Doppia convocazione per le talentuose azzurrine lanciate sotto rete dalla Val di Cornia. - SalentoSport : #VOLLEY – Europei Under 18, esordio vincente per Federico #Miraglia (Leverano) con la nazionale azzurra… - TRMh24 : #LiveSpecial | Puglia, Volley: dal 12 luglio gli europei femminili Under21 ad Andria e Cerignola - IdeawebTV : Volley: il saviglianese Daniele Mellano convocato per gli Europei Under 22 in Polonia -