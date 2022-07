Virus Marburg, cos'è e sintomi: perché se ne riparla (Di domenica 10 luglio 2022) Per la prima volta in Ghana sono stati rilevati due casi di febbre emorragica da Virus Marburg, come comunicato dall'Organizzazione mondiale della sanità (Oms). I sintomi di questa febbre emorragica iniziano improvvisamente, con febbre alta, forte mal di testa e malessere. Molti pazienti sviluppano gravi segni emorragici entro sette giorni, secondo quanto riporta l'Oms. Cosa sta succedendo nel mondo con tutti questi Virus? "Semplicemente oggi abbiamo allargato l'occhio di bue sulle malattie infettive. Non è che adesso vediamo patologie che prima non c'erano. E' solo che oggi dopo la pandemia c'è un maggiore interesse verso queste patologie, che non c'era prima" dice Matteo Bassetti, direttore della Clinica di malattie infettive del Policlinico San Martino di Genova, che spiega all'Adnkronos Salute: "Il ... Leggi su liberoquotidiano (Di domenica 10 luglio 2022) Per la prima volta in Ghana sono stati rilevati due casi di febbre emorragica da, come comunicato dall'Organizzazione mondiale della sanità (Oms). Idi questa febbre emorragica iniziano improvvisamente, con febbre alta, forte mal di testa e malessere. Molti pazienti sviluppano gravi segni emorragici entro sette giorni, secondo quanto riporta l'Oms. Cosa sta succedendo nel mondo con tutti questi? "Semplicemente oggi abbiamo allargato l'occhio di bue sulle malattie infettive. Non è che adesso vediamo patologie che prima non c'erano. E' solo che oggi dopo la pandemia c'è un maggiore interesse verso queste patologie, che non c'era prima" dice Matteo Bassetti, direttore della Clinica di malattie infettive del Policlinico San Martino di Genova, che spiega all'Adnkronos Salute: "Il ...

Pubblicità

Adnkronos : Per la prima volta in Ghana rilevati due casi di febbre emorragica da #virus #Marburg, come comunicato ieri dall'Om… - AlbertoArchett6 : RT @tempoweb: #Marburg, il nuovo #virus inquieta il mondo: come ci si contagia, i sintomi e le conseguenze #salute #9luglio #iltempoquotidi… - TV7Benevento : Virus Marburg, cos'è e sintomi: perché se ne riparla - - Tullia01 : RT @ilgiornale: Oms in allarme per il virus di Marburg dopo i due casi scoperti in Ghana: ecco di cosa si tratta e quali sono i rischi per… - paceinguerra : RT @Adnkronos: Per la prima volta in Ghana rilevati due casi di febbre emorragica da #virus #Marburg, come comunicato ieri dall'Oms. https… -