VIDEO F1, Charles Leclerc ha sorpassato 3 volte Max Verstappen in Austria: riviviamo gli attacchi della Ferrari (Di domenica 10 luglio 2022) Charles Leclerc ha vinto il GP d’Austria 2022, tappa del Mondiale F1 che è andata in scena sul circuito di Spielberg. Il pilota della Ferrari è stato strepitoso: è scattato dalla seconda piazzola e ha superato Max Verstappen nel corso del dodicesimo giro, grazie a una stupenda manovra da fuoriclasse all’interno. Il monegasco ha costretto l’avversario a spingere e a usarare le gomme, tanto che l’olandese si è dovuto fermare ai box già nella tornata successiva. A quel punto i due rivali hanno viaggiato su strategie differenti. Proprio per questo motivo, Charles Leclerc è stato costretto a superare altre due volte il Campione del Mondo in carica: si è trattato di due sorpassi nitidi, poiché il monegasco era decisamente più forte al ... Leggi su oasport (Di domenica 10 luglio 2022)ha vinto il GP d’2022, tappa del Mondiale F1 che è andata in scena sul circuito di Spielberg. Il pilotaè stato strepitoso: è scattato dalla seconda piazzola e ha superato Maxnel corso del dodicesimo giro, grazie a una stupenda manovra da fuoriclasse all’interno. Il monegasco ha costretto l’avversario a spingere e a usarare le gomme, tanto che l’olandese si è dovuto fermare ai box già nella tornata successiva. A quel punto i due rivali hanno viaggiato su strategie differenti. Proprio per questo motivo,è stato costretto a superare altre dueil Campione del Mondo in carica: si è trattato di due sorpassi nitidi, poiché il monegasco era decisamente più forte al ...

