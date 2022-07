VIDEO Djokovic-Kyrgios 3-1, Finale Wimbledon 2022: highlights e sintesi. Il serbo esce alla distanza (Di domenica 10 luglio 2022) Il serbo Novak Djokovic, testa di serie numero 1 del tabellone, batte l’australiano Nick Kyrgios e conquista il torneo di singolare maschile di Wimbledon 2022 di tennis: oggi, domenica 10 luglio, la Finale del terzo Slam stagionale viene vinta dal balcanico per 4-6 6-3 6-4 7-6 (3). VIDEO Djokovic-Kyrgios 3-1: highlights E sintesi Foto: LaPresse Leggi su oasport (Di domenica 10 luglio 2022) IlNovak, testa di serie numero 1 del tabellone, batte l’australiano Nicke conquista il torneo di singolare maschile didi tennis: oggi, domenica 10 luglio, ladel terzo Slam stagionale viene vinta dal balcanico per 4-6 6-3 6-4 7-6 (3).3-1:Foto: LaPresse

Pubblicità

FBiasin : Da riguardare 2884488282834 volte. #Sinner #Djokovic - sportface2016 : Gli highlights di #Djokovic vs #Kyrgios, la finale di #Wimbledon - markmuscas : RT @ilpresidenteh: C'è chi colleziona dosi di vaccino e chi grandi slam. #Djokovic #Wimbledon - ilpresidenteh : C'è chi colleziona dosi di vaccino e chi grandi slam. #Djokovic #Wimbledon - claudiagen : RT @ASlash16: GORAN IVANISEVIC ANCHE IN QUESTO MOMENTO PENSO A TE GRAZIE DI TUTTO SOPRATTUTTO QUANDO INDOSSI SERGIO TACCHINI IN BIANCO ED I… -