Viabilità Roma Regione Lazio del 10-07-2022 ore 11:30 (Di domenica 10 luglio 2022) Errore: L'attributo resource non è valido. Viabilità DEL 10 LUGLIO 2022 ORE 11.20 VALERIA VERNINI BUONGIORNO E BEN TROVATI DA ASTRAL INFOMOBILITA’, UN SERVIZIO DELLA Regione Lazio SULL’A24 Roma TERAMO 2KM DI CODA IN AUMENTO TRA CASTEL MADAMA E VICOVARO MANDELA IN DIREZIONE TERAMO A CAUSA DI INCIDENTE, COINVOLTE DUE AUTO A FORMELLO SEMPRE PER IN INCIDENTE STRADA CHIUSA NELLE DUE DIREZIONI SULLA FORMELLESE SUD TRA PIAZZALE FALCONE E VIA DEL PRATICELLO ATTIVE DEVIAZIONI DI PERCORSO MENTRE A MACCARESE PERMANOGNO CODE A CAUSA ID UN PRECEDENTE INCIDENTE SU VIALE DEI RomaGNOLI INTERSEZIONE CON VIALE MARIA DIREZIONE FREGENE SPOSTIAMOCI AD APRILIA SI STA IN CODA SU VIA NETTUNENSE ALTEZZA GENIO CIIVLE DIREZIONE ANZIO RALLENTAMRENTI SULLA VIA LITORANEA TRA CAMPO ASCOLANO E TORVAIANICA NELLE DUE ... Leggi su romadailynews (Di domenica 10 luglio 2022) Errore: L'attributo resource non è valido.DEL 10 LUGLIOORE 11.20 VALERIA VERNINI BUONGIORNO E BEN TROVATI DA ASTRAL INFOMOBILITA’, UN SERVIZIO DELLASULL’A24TERAMO 2KM DI CODA IN AUMENTO TRA CASTEL MADAMA E VICOVARO MANDELA IN DIREZIONE TERAMO A CAUSA DI INCIDENTE, COINVOLTE DUE AUTO A FORMELLO SEMPRE PER IN INCIDENTE STRADA CHIUSA NELLE DUE DIREZIONI SULLA FORMELLESE SUD TRA PIAZZALE FALCONE E VIA DEL PRATICELLO ATTIVE DEVIAZIONI DI PERCORSO MENTRE A MACCARESE PERMANOGNO CODE A CAUSA ID UN PRECEDENTE INCIDENTE SU VIALE DEIGNOLI INTERSEZIONE CON VIALE MARIA DIREZIONE FREGENE SPOSTIAMOCI AD APRILIA SI STA IN CODA SU VIA NETTUNENSE ALTEZZA GENIO CIIVLE DIREZIONE ANZIO RALLENTAMRENTI SULLA VIA LITORANEA TRA CAMPO ASCOLANO E TORVAIANICA NELLE DUE ...

