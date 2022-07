Vi ricordate Manuel Casella, il belloccio de L'Isola dei Famosi? Ecco che fine ha fatto (Di domenica 10 luglio 2022) Vi ricordate di Manuel Casella? Si tratta di un ex naufrago de L'Isola dei Famosi, che di recente sembra essere sparito dai riflettori. Scopriamo che fine ha fatto. Manuel Casella è stato un personaggio molto apprezzato del mondo dello spettacolo, anche se oggi la sua fama è andata un po' a scemare. Il suo esordio risale agli inizi degli anni Duemila, quando partecipò dal programma di Mediaset Il brutto anatroccolo. In questa occasione, conobbe Amanda Lear che conduceva il programma. Tra i due scattò subito il colpo di fulmine, e infatti diedero inizio a una relazione che durò dal 2002 al 2008. Purtroppo, la notevole differenza di età tra i due fece sì che la coppia si trovasse spesso al centro di critiche e polemiche, ma comunque la ... Leggi su eccellenzemeridionali (Di domenica 10 luglio 2022) Vidi? Si tratta di un ex naufrago de L'dei, che di recente sembra essere sparito dai riflettori. Scopriamo chehaè stato un personaggio molto apprezzato del mondo dello spettacolo, anche se oggi la sua fama è andata un po' a scemare. Il suo esordio risale agli inizi degli anni Duemila, quando partecipò dal programma di Mediaset Il brutto anatroccolo. In questa occasione, conobbe Amanda Lear che conduceva il programma. Tra i due scattò subito il colpo di fulmine, e infatti diedero inizio a una relazione che durò dal 2002 al 2008. Purtroppo, la notevole differenza di età tra i due fece sì che la coppia si trovasse spesso al centro di critiche e polemiche, ma comunque la ...

Pubblicità

manuel_y_jesus_ : RT @MarcoRizzoPC: PIOMBINO come BEIRUT? Ricordate cosa è successo per molto meno nell’agosto del 2020? Vogliono metter il rigassificatore n… - manuel_y_jesus_ : RT @boni_castellane: Ma vi ricordate: 'se non si vaccinano tutti anche i bambini il virus continuerà a circolare'? Che cialtroni... - JunjouRT_19 : Ricordate il terrore in questa scena che a Manuel partisse un colpo e prendesse Aureliano? #unprofessore - manuel_y_jesus_ : RT @fratotolo2: Vi ricordate l’unica denuncia depositata per le molestie degli #alpini durante il raduno di #Rimini? Ecco, il pm ha chiest… - LuisaPozzi2 : @Fabiola63445821 Vi ricordate quando LULÙ e scappata dalle casa di manuel e CLARISSA ha fatto un post dove diceva c… -