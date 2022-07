Veronica Cozzani felice con Belen e Cecilia | la famiglia è di nuovo riunita

(Di domenica 10 luglio 2022) Sono tutti diinsieme come tanto tempo fa, laRodriguez è diin vacanza insieme, ancora una volta ad Albarella ma questa volta è tutto diverso. Stefano De Martino continua a proteggere la suae nel momento in cui il gossip ha iniziato a parlare di crisi ha pubblicato la prima foto di. Sono felici, tutti insieme, non c’è più alcun dubbio. E’ sull’isola cheha scoperto da poco che sono tornati tutti ed è da tempo che non accadeva.posacon le sue figlie,, si intravede Santiago ma ovviamente ci sono anche la piccola Luna, Stefano De Martino, Gustavo Rodriguez e Ignazio Moser. Presto arriverà di certo anche Jeremias con la ...

Pubblicità

ParliamoDiNews : Belen sparita, la mamma Veronica Cozzani rompe il silenzio: cosa è successo - - GossipNews_it : Veronica Cozzani, la mamma di Belen alle poste sbriga le commissioni per le figlie: foto -

Di Stefano, sui social di Belen, manco l'ombra, ma ci pensa la madre,, a mantenere vivo il gossip e a tranquillizzare i fan della coppia. Infatti, in una sua storia s'intravede la ...Ma ventilava aria di GF Vip anche per P amela Prati e per la madre di Belen Rodriguez ," del resto la metà maschile della famiglia ha partecipato all' Isola dei famosi , appena ...Dieci giorni senza pubblicare post, Instagram stories o lasciare alcuna sua traccia. Dopo la lunga assenza che ha preoccupato i followers e alimentato i più svariati pettegolezzi su una sua nuova cris ...Belen Rodriguez si sta godendo questa estate in uno dei posti più belli e magici per lei, l’Isola di Albarella. La showgirl, che da qualche ...