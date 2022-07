Venghino | siore e siori! Benvenuti nel grande luna park della montagna!

Leggi su ilfattoquotidiano

(Di domenica 10 luglio 2022) Posteggiate le vostre automobili nei nostri grandi parcheggi, e se non trovate spazio lasciatele pure dove meglio vi aggrada; abbiamo già in progetto di realizzare nuovi posti auto per accogliere tutti. Accomodatevi! Sperimentate le nostre attrazioni, pensate appositamente per voi! Potrete attraversare vertiginosi ponti tibetani sul vuoto mettendo alla prova il vostro spirito d’avventura, vivere l’ebbrezza dei voli in elicottero alla portata di tutti, percorrere piste ciclabili sospese nel vuoto e scendere a rotta di collo con le vostre biciclette dopo essere saliti comodamente in funivia. Abbiamo a disposizione per voi oltre 1700 impianti di risalita con quasi 6000 km di piste per lo sci alpino, con la neve garantita anche se non nevica grazie ai nostri impianti per la neve programmata; se l’acqua scarseggia, i nostri cittadini potranno rinunciare a parte delle loro necessità per ...