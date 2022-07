Vela | Tita-Banti Campioni d’Europa nel Nacra 17! Italia sul podio anche con il bronzo di Ugolini-Giubilei

(Di domenica 10 luglio 2022) Mancava di fatto solo l’ufficialità e adesso è arrivata: Ruggeroe Caterinasono i nuovinel17! Ad Aarhus (Danimarca) l’equipaggio azzurro ha messo in evidenza un dominio straordinario, ipotecando la medaglia d’oro già dopo tre giornate e terminando la settimana di regate con un margine abissale di 65 punti sui neozelandesi Micah Wilkinson/Erica Dawson (in gara solo nella competizione open) e addirittura di 72 sui secondi classificati del Campionato Europeo. Medaglia d’argento continentale conquistata alla fine dai finlandesi Sinem Kurtbay/Akseli Keskinen grazie ad una bella rimonta a partire da venerdì, mentre ilè stato completato da un’altra barcana. Gianluigie Maria ...

Ricordiamo infatti che i primi inseguitori della barca tricolore nel Campionato Open sono i neozelandesi Micah Wilkinson/Erica Dawson a - 42, mentre i secondi classificati della rassegna continentale ...