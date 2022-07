Vela | Germani-Bertuzzi conquistano uno splendido bronzo agli Europei 49er FX 2022!

Leggi su oasport

(Di domenica 10 luglio 2022) Al termine di una settimana tiratissima, Janae Giorgiacentrano il grande obiettivo della vigilia e salgono sul podio ai Campionati2022 del doppio acrobatico olimpicoFX. La giovane coppia azzurra, oro mondiale juniores in carica, ha conquistato una splendida meda dicontinentale ad Aarhus (Danimarca), confermando gli ottimi risultati di questo avvio di stagione e proseguendo un percorso di crescita davvero impressionante. Jana e Giorgia, nate rispettivamente nel 1999 e nel 2001, regatano insieme da meno di due anni a livello internazionale in questa classe ma hanno già quasi raggiunto di fatto il livello di alcune imbarcazioni abituate a lottare stabilmente per podi olimpici e mondiali. L’equipaggio tricolore si è un po’ complicato la vita ...