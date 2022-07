Vanessa Incontrada e Claudio Bisio | solo amici? Non proprio | la rivelazione inedita del conduttore

Leggi su eccellenzemeridionali

(Di domenica 10 luglio 2022) Forse non tutti sanno chee la bellissimahanno un passato decisamente passionale.dopo molti anni spunta fuori il retroscena pazzesco. Per anni sono stati una coppia del piccolo schermo.hanno condiviso il palco della trasmissione Zelig per alcune edizioni, la loro sintonia ha fatto pensare a molti telespettatori che avessero una relazione. Ma quanto c'è di vero? Il legame tra loro è andato al di là della semplicezia che la stessa conduttrice ha confessato in un' intervista al settimanale Di Più. Ilmilanese e la conduttrice di origini spagnole hanno presenziato a ben 7 edizioni di Zelig e sono stati la coppia ...