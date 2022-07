Valle del Serra | disponibile anche il parcheggio Imp e nuova area sosta - Cronaca - lanazione it

Pubblicità

Agenzia_Ansa : Un pilastro della Moiazza, imponente monte delle Dolomiti agordine, si è staccato precipitando a valle nella zona F… - TgrRaiTrentino : #Marmolada. Le vedute aeree della sommità del ghiacciaio crollata a valle. Bilancio provvisorio 6 vittime. Una quin… - disinformatico : Ti piacerebbe dedicarti alla didattica e alla divulgazione delle scienze del cielo e dello spazio in un centro di r… - Nazione_Lucca : Valle del Serra, disponibile anche il parcheggio Imp e nuova area sosta - EnricoZarattini : Oggi si conclude il Giro d'Italia donne nella piazza più bella del mondo: il Prato della Valle, a Padova. -

LA NAZIONE

Nuovo week end di turismo per Seravezza e laSerra: adesso è attivo anche il parcheggio nell'area Imp. La mattinata è iniziata con l'arrivo dei primi visitatori che hanno potuto usufruirebus navetta gratuito, attivo per il mese di ...... nell'ambitoprogetto 'Pitagora', che prende in esame i costi sostenuti nel 2020 da Regioni e ... Sardegna, Trentino Alto Adige ed'Aosta. A TOSCANA, MARCHE E BASILICATA RATING C IN ALMENO 1 ... Valle del Serra, disponibile anche il parcheggio Imp e nuova area sosta È il Dott. Pietro Nastasi il nuovo Presidente del Rotary Club Castelvetrano Valle del Belice per l’a.r. 2022/23. Nella splendida cornice del Baglio Borgesati ...Nuovo week end di turismo per Seravezza e la Valle del Serra: adesso è attivo anche il parcheggio nell’area Imp. La mattinata è iniziata con l’arrivo dei primi visitatori che hanno potuto usufruire de ...