Vacanze da incubo per Valverde e la fidanzata: drogati e derubati a Ibiza (Di domenica 10 luglio 2022) Valverde e le Vacanze da incubo a Ibiza con la fidanzata: i due sarebbero stati drogati e derubati Il centrocampista del Real Madrid, Valverde, e la fidanzata hanno trascorso delle Vacanze da incubo a Ibiza. L’indiscrezione è stata lanciato dai quotidiani spagnoli, che hanno ripreso le storie di Mina Bonino, giornalista e compagna di Valverde. Secondo il racconto sarebbe emerso che i due sarebbero stati drogati e derubati mentre si trovavano nella loro villa a Ibiza. Tanti i dubbi sulla vicenda, ma secondo la donna i sospetti si concentrano sullo chef: «Al nostro arrivo nella casa di Ibiza, il cuoco ... Leggi su calcionews24 (Di domenica 10 luglio 2022)e ledacon la: i due sarebbero statiIl centrocampista del Real Madrid,, e lahanno trascorso delleda. L’indiscrezione è stata lanciato dai quotidiani spagnoli, che hanno ripreso le storie di Mina Bonino, giornalista e compagna di. Secondo il racconto sarebbe emerso che i due sarebbero statimentre si trovavano nella loro villa a. Tanti i dubbi sulla vicenda, ma secondo la donna i sospetti si concentrano sullo chef: «Al nostro arrivo nella casa di, il cuoco ...

