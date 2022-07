Vacanze al mare, fare questo gesto può costare una sanzione (Di domenica 10 luglio 2022) L’estate è ormai arrivata e le spiagge sono prese d’assalto con le prime temperature torride. Non tutti conoscono questo rischio L’estate ormai è arrivata anche in Italia. Il solstizio di qualche giorno fa ha annunciato la “bella stagione” e le temperature particolarmente torride non si sono fatte attendere. E’ tempo di andare al mare per L'articolo proviene da Consumatore.com. Leggi su consumatore (Di domenica 10 luglio 2022) L’estate è ormai arrivata e le spiagge sono prese d’assalto con le prime temperature torride. Non tutti conosconorischio L’estate ormai è arrivata anche in Italia. Il solstizio di qualche giorno fa ha annunciato la “bella stagione” e le temperature particolarmente torride non si sono fatte attendere. E’ tempo di andare alper L'articolo proviene da Consumatore.com.

Pubblicità

morena_faenza : RT @VanityFairIt: Il mare in una stanza, terrazze su orizzonti infiniti, un'immersione nella natura: gli alberghi più belli (non solo di lu… - VanityFairIt : Il mare in una stanza, terrazze su orizzonti infiniti, un'immersione nella natura: gli alberghi più belli (non solo… - Nessuno16979551 : RT @Germarzia: Il grande business del futuro: Case vacanze vista mare in Antartide !!11 #TrumpRally #Trump - L_Moretti_Foto : RT @PaolaPepeblog: Chiedi info per questo meraviglioso tour in 4x4 in Madagascar + estensione a Nosy Be... ?whatsapp +393703679039 https://… - ValerioLivia : RT @DemoFranca: I 'Sessanta racconti' di Dino Buzzati sono le più belle metafore della nostra vita interiore. Leggendo difronte a questo ma… -