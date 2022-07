Va sotto casa della governatrice di NY e la minaccia di morte | la polizia spara e lo uccide

Corriere : Roccabernarda, agguato contro l’ex sindaco anti cosche: «Bastonato sotto casa, è gravissimo» - rougecrows : RT @PalliCaponera: Sono in camera, sotto il balcone una donna discute: 'Ernesto fa caldo, siamo stati fuori anche troppo, torniamo a casa.… - Barbarasbadata : RT @PalliCaponera: Sono in camera, sotto il balcone una donna discute: 'Ernesto fa caldo, siamo stati fuori anche troppo, torniamo a casa.… - MaxMaxmei : @mgmaglie @RobertoBurioni @AlexBazzaro questo è uno che parla a sproposito finchè non vanno sotto casa a prenderlo… - __kohli__ : RT @__kohli__: Perché ovunque sarai noi saremo pronti a sostenerti sotto il palco e da casa ?? -

Torna la paura a New York dove, un'ora fa, un uomo che minacciava di morte la governatrice dello Stato Kathy Hochul è stato ucciso dalla polizia. Lo riporta il New York Post. Paul Hardy , 60 anni, ha ......rimasto orfano a causa del Covid e un uomo pieno di rabbia per aver perso il lavoro e laper ... è scaltro, con l'istinto di un poliziotto di strada, ha un dono per il lavorocopertura e un ..."Tre piantine quest’anno mi hanno dato 60 grammi di erba, così non alimento il crimine”. L’ira di Fratelli d’Italia ...Torna la paura a New York dove, un«ora fa, un uomo che minacciava di morte la governatrice dello Stato Kathy Hochul è stato ucciso dalla polizia. Lo riporta il New York Post. Paul ...