(Di domenica 10 luglio 2022) «a tenere il punto». È questa l’esortazione del presidente degli Stati Uniti Joea coloro che protestano affinché il diritto all’venga nuovamente istituito nel Paese, dopo che la Corte Suprema ha ribaltato la sentenza Roe v Wade del 1973 che lo garantiva.ha parlato aiche ieri sera hanno organizzato un sit-in di fronte alla Casa Bianca chiedendo che venga dichiarato lo stato di emergenza nazionale. «Non sono sicuro di averne i poteri» ha spiegatoa tal proposito. Non è la prima volta che il presidente degli Usa prende posizione rispetto alla questione Lo scorso 8 luglio ha firmato un ordine esecutivo per agevolare l’accesso all’farmacologico, ...

...'aborto e per questo ha riferito che sta valutando la possibilità di dichiarare un'emergenza sanitaria pubblica per liberare risorse federali per promuovere'accesso all'aborto. Il presidente...Si stanno impegnando con successo'Associazione degli autori cinematografici e Articolo21, che stanno raccogliendo adesioni al nuovolanciato dal premio Nobel Pérez Esquivel (su il ... Usa, l’appello di Biden ai manifestanti pro aborto: «Continuate a manifestare»