Usa, corteo e sit-in davanti alla Casa Bianca per il diritto all’aborto. Protesta organizzata dal movimento Women’s March (Di domenica 10 luglio 2022) L’organizzazione Women’s March ha convocato per oggi a Washington una marcia e un sit-in fuori dalla Casa Bianca per difendere il diritto all’aborto. La Protesta e’ convocata alle 12 locali (le 18 in Italia). “Siamo pronte a farci arrestare pur di farci ascoltare dal presidente Biden”, hanno annunciato le attiviste di Women’s March. “La nostra ‘estate della rabbia’ e’ appena cominciata”, dichiarano. L'articolo proviene da Il Fatto Quotidiano. Leggi su ilfattoquotidiano (Di domenica 10 luglio 2022) L’organizzazioneha convocato per oggi a Washington una marcia e un sit-in fuori dper difendere il. Lae’ convocata alle 12 locali (le 18 in Italia). “Siamo pronte a farci arrestare pur di farci ascoltare dal presidente Biden”, hanno annunciato le attiviste di. “La nostra ‘estate della rabbia’ e’ appena cominciata”, dichiarano. L'articolo proviene da Il Fatto Quotidiano.

Pubblicità

shotfire79 : RT @marco88420875: . A Lamezia Terme, 118 trattori, e poi furgoni, camion ed auto, hanno formato un corteo per manifestare contro il caro g… - MuraGesuino : RT @marco88420875: . A Lamezia Terme, 118 trattori, e poi furgoni, camion ed auto, hanno formato un corteo per manifestare contro il caro g… - Pixty3 : RT @marco88420875: . A Lamezia Terme, 118 trattori, e poi furgoni, camion ed auto, hanno formato un corteo per manifestare contro il caro g… - esterh_shi : RT @marco88420875: . A Lamezia Terme, 118 trattori, e poi furgoni, camion ed auto, hanno formato un corteo per manifestare contro il caro g… - AlessioCipress1 : RT @marco88420875: . A Lamezia Terme, 118 trattori, e poi furgoni, camion ed auto, hanno formato un corteo per manifestare contro il caro g… -