Urago d’Oglio | quindicenne muore investito da un’auto

Leggi su bergamonews

(Di domenica 10 luglio 2022). Stava tornando dalla Notte bianca di Rudiano, Comune al confine tra Bergamo e Brescia, insieme ad un amico, quando è statodalungo la strada provinciale 2. È morto così, dopo una serata di divertimento, un ragazzo di soli 15 anni residente a, paese limitrofo a Calcio, falciato da una macchina guidata da un suo compaesano. I due amici, dopo aver trascorso la serata tra le bancarelle e i locali aperti, stavano ricasando a piedi. Era circa mezzaneotte e mezza e i due ragazzini stavano camminando a bordo strada, lungo un tratto non troppo illuminato. Un residente distava percorrendo lo stesso tratto a bordo della sua auto e non si è accorto dei due pedoni sul ciglio della provinciale. Ha centrato in pieno il ...