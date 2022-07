Uomini e Donne, Claudia Dionigi e Lorenzo Riccardi scoprono il sesso del bebè in arrivo (Video) (Di domenica 10 luglio 2022) Claudia Dionigi e Lorenzo Riccardi sono in attesa del loro primo figlio. Dopo l’annuncio della gravidanza, avvenuto qualche tempo fa tramite social, i due hanno deciso di condividere con i loro follower anche la scoperte del sesso del bebè. Claudia e Lorenzo hanno organizzato una festa in occasione della quale hanno rivelato ad amici e parenti che nella loro famiglia arriverà una femminuccia. Per scoprirlo hanno scelto un modo davvero originale. Hanno aperto un armadio che al suo interno conteneva vestitini per bambina e tantissimi palloncini di colore rosa. Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Lorenzo? (@Lorenzo.Riccardi17) La ... Leggi su isaechia (Di domenica 10 luglio 2022)sono in attesa del loro primo figlio. Dopo l’annuncio della gravidanza, avvenuto qualche tempo fa tramite social, i due hanno deciso di condividere con i loro follower anche la scoperte deldelhanno organizzato una festa in occasione della quale hanno rivelato ad amici e parenti che nella loro famiglia arriverà una femminuccia. Per scoprirlo hanno scelto un modo davvero originale. Hanno aperto un armadio che al suo interno conteneva vestitini per bambina e tantissimi palloncini di colore rosa. Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da? (@17) La ...

