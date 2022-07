Università di Bergamo: Viganò sarà membro del cda, Cattaneo direttrice della Scuola di Alta Formazione (Di domenica 10 luglio 2022) Bergamo. Nuove nomine all’Università degli Studi di Bergamo. Venerdì 1 luglio sono stati infatti conferiti due nuovi incarichi. Si tratta delle professoresse Laura Viganò e Cristiana Cattaneo, a cui sono state assegnate dal Rettore Sergio Cavalieri rispettivamente le nomine a membro interno del Consiglio di amministrazione e di direttrice della Scuola di Alta Formazione dell’ateneo. Le due docenti ricopriranno i ruoli lasciati scoperti dal professor Edoardo Ezio della Torre che ha di recente lasciato l’UniBg. Le professoresse Viganò e Cattaneo rimarranno in carica per la durata del triennio accademico 2022-2024. Laura Viganò è ... Leggi su bergamonews (Di domenica 10 luglio 2022). Nuove nomine all’degli Studi di. Venerdì 1 luglio sono stati infatti conferiti due nuovi incarichi. Si tratta delle professoresse Laurae Cristiana, a cui sono state assegnate dal Rettore Sergio Cavalieri rispettivamente le nomine ainterno del Consiglio di amministrazione e dididell’ateneo. Le due docenti ricopriranno i ruoli lasciati scoperti dal professor Edoardo EzioTorre che ha di recente lasciato l’UniBg. Le professoresserimarranno in carica per la durata del triennio accademico 2022-2024. Lauraè ...

Pubblicità

AmoBergamo : #Bergamo Se n'è andato Marco Sirtori, 55 anni, professore di Letteratura all'Università di Bergamo - infoitinterno : Se n'è andato Marco Sirtori, 55 anni, professore di Letteratura all'Università di Bergamo - infoitinterno : L’Università di Bergamo piange Marco Sirtori, docente di letteratura con la passione per la musica - infoitinterno : L'Università di Bergamo in lutto per Marco Sirtori, docente di letteratura morto a 55 anni - infoitinterno : Morto Marco Sirtori, professore dell’Università di Bergamo: «Lascia un ricordo indelebile» -