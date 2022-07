Una Vita anticipazioni 11 luglio 2022, il nuovo alleato di Genoveva (Di domenica 10 luglio 2022) Nella puntata di Una Vita in onda lunedì 11 luglio 2022 ci sarà il volta faccia di un personaggio secondario che potrebbe cambiare le sorti delle vicende appena innescate. A fare tutto questo sarà Genoveva, che riuscirà a portare dalla sua parte un fedelissimo di Aurelio. Marcelo, il maggiordomo accetta la proposta della Salmeron che lo vuole suo tirapiedi. Questo annulla di per se l’ordine di avvelenamento della donna da parte del marito. Intanto qualcosa sta cambiando a casa di Felipe a causa dell’arrivo di una strana lettera. L’avvocato poi inizia a fidarsi di Dori e di quello che gli dice di fare. Le puntate andate in onda nell’ultimo mese, sono disponibili on demand su Mediaset Infinity. Uomini e Donne news, Anna Munafò è una furia: ecco ... Leggi su anticipazionitv (Di domenica 10 luglio 2022) Nella puntata di Unain onda lunedì 11ci sarà il volta faccia di un personaggio secondario che potrebbe cambiare le sorti delle vicende appena innescate. A fare tutto questo sarà, che riuscirà a portare dalla sua parte un fedelissimo di Aurelio. Marcelo, il maggiordomo accetta la proposta della Salmeron che lo vuole suo tirapiedi. Questo annulla di per se l’ordine di avvelenamento della donna da parte del marito. Intanto qualcosa sta cambiando a casa di Felipe a causa dell’arrivo di una strana lettera. L’avvocato poi inizia a fidarsi di Dori e di quello che gli dice di fare. Le puntate andate in onda nell’ultimo mese, sono disponibili on demand su Mediaset Infinity. Uomini e Donne news, Anna Munafò è una furia: ecco ...

