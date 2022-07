Una Spa in casa | adesso si può | bastano 10 minuti per rivoluzionare la tua estate

Leggi su direttanews

(Di domenica 10 luglio 2022)torrida, caldo e poche vacanze? La soluzione è la Spa atua: in 10è possibile gonfiare la tua zona di relax Spa gonfiabile (LeroyMerlin.it)Non tutti quest’potranno andare al mare, ma il caldo torrido ha invaso tutta la nostra penisola arrivando a picchi di 40 gradi. Non proprio una goduria per chi vive in città o comunque in zone lontane dal mare. Ma come fare per allietare la situazione? Ci ha pensato il trend dell’. Molto diffuso anche sui video di Tik Tok, il rimedio si può montare anche in appartamento, in terrazzo, in balcone, in giardino, insomma, è davvero adatto a tutti: una piccola Spa da fare acon tutti i comfort necessari a passare qualche ora di relax al fresco. Non è una vera e propria rivoluzione, esiste già da tempo, ma quest’anno ...