Una coppia di sportivi al Grande Fratello Vip 7? I rumor (Di domenica 10 luglio 2022) Nuove indiscrezioni sul cast del Grande Fratello Vip 7. C'è sempre più curiosità attorno alla scelta dei vipponi che quest'anno entreranno dalla porta rossa della casa più spiata d'Italia. Nelle scorse settimane Alfonso Signorini ha lanciato indizi sui primi concorrenti, un gioco che ha portato a intuire i nomi dei primi tre partecipanti. Ma potrebbero rivelarsi false intuizioni, nonostante qualche conferma di Gabriele Parpiglia. Ma ora altre persone sono state tirate in ballo per l'ingresso nella casa di Cinecittà. Vediamo di chi si tratta. Leggi anche: Quando inizia il Grande Fratello Vip 7 Grande Fratello Vip 7, arriva una coppia di sportivi? A fornire le ultime anticipazioni sul possibile cast del Grande ...

