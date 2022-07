Un ragazzo di 19 anni è annegato nel lago di Avigliana (Di domenica 10 luglio 2022) AGI - Un ragazzo di 19 anni, Eduard Scripnic, originario della Moldavia, è morto annegato nel lago di Avigliana, comune della Val Susa, in provincia di Torino. Da una prima ricostruzione, il giovane si sarebbe immerso insieme ad altri due coetanei, senza più tornare a riva. A quel punto, gli amici hanno chiamato i vigili del fuoco, arrivati sul posto pochi minuti dopo. Gli operatori delle squadre 41 Grugliasco, Saf, nucleo sommozzatori e volontari di Avigliana hanno setacciato il lago fino al ritrovamento del cadavere. Da quanto si apprende, nessuno dei tre sapeva nuotare. Il medico giunto sul posto dopo il ritrovamento del corpo, ha accertato che il 19enne e' morto per asfissia da annegamento. Leggi su agi (Di domenica 10 luglio 2022) AGI - Undi 19, Eduard Scripnic, originario della Moldavia, è mortoneldi, comune della Val Susa, in provincia di Torino. Da una prima ricostruzione, il giovane si sarebbe immerso insieme ad altri due coetanei, senza più tornare a riva. A quel punto, gli amici hanno chiamato i vigili del fuoco, arrivati sul posto pochi minuti dopo. Gli operatori delle squadre 41 Grugliasco, Saf, nucleo sommozzatori e volontari dihanno setacciato ilfino al ritrovamento del cadavere. Da quanto si apprende, nessuno dei tre sapeva nuotare. Il medico giunto sul posto dopo il ritrovamento del corpo, ha accertato che il 19enne e' morto per asfissia da annegamento.

