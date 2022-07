Un Posto Al Sole anticipazioni: colpo di testa di Roberto Ferri, tutto si ribalta (Di domenica 10 luglio 2022) Nelle prossime puntate di Un Posto Al Sole la situazione si ribalterà completamente a causa di un colpo di testa dell’imprenditore. Cosa farà? Roberto Ferri, Un Posto Al Sole (Raiplay screenshot)Roberto Ferri sta per fare un colpo di testa che cambierà tutto. Scopriamo insieme che cosa accadrà al protagonista della soap napoletana Un Posto Al Sole, che va in onda tutti i giorni dal lunedì al venerdì dalle 20.45 su Rai 3. Marina Giordano é tornata a Napoli da poco, dopo aver trascorso un periodo a Londra da sua figlia e sua nipote. Al suo rientro ha trovato una situazione molto complessa da gestire emotivamente, in quanto Lara ... Leggi su direttanews (Di domenica 10 luglio 2022) Nelle prossime puntate di UnAlla situazione si ribalterà completamente a causa di undidell’imprenditore. Cosa farà?, UnAl(Raiplay screenshot)sta per fare undiche cambierà. Scopriamo insieme che cosa accadrà al protagonista della soap napoletana UnAl, che va in onda tutti i giorni dal lunedì al venerdì dalle 20.45 su Rai 3. Marina Giordano é tornata a Napoli da poco, dopo aver trascorso un periodo a Londra da sua figlia e sua nipote. Al suo rientro ha trovato una situazione molto complessa da gestire emotivamente, in quanto Lara ...

