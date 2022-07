Un Posto al Sole Anticipazioni 11 luglio 2022: Raffaele ed Eugenio a confronto. E' il momento della verità! (Di domenica 10 luglio 2022) Vediamo le Anticipazioni e le Trame di Un Posto al Sole dell'11 luglio 2022. Nell'episodio della Soap in onda su Rai3, Raffaele rivela tutto a Eugenio. La sua confessione rompe definitivamente tutti gli equilibri di casa Bruni e alcune tensioni potrebbero risultare fatali. Leggi su comingsoon (Di domenica 10 luglio 2022) Vediamo lee le Trame di Unaldell'11. Nell'episodioSoap in onda su Rai3,rivela tutto a. La sua confessione rompe definitivamente tutti gli equilibri di casa Bruni e alcune tensioni potrebbero risultare fatali.

Pubblicità

nmirotti : @mbmarino @Noninfluente Un posto al sole è uno dei punti fermi del percorso esistenziale. - Noninfluente : RT @mbmarino: @Noninfluente Ti capisco… come per me quando non c’è Un Posto al Sole! Totale solidarietà!!! - mbmarino : @Noninfluente Ti capisco… come per me quando non c’è Un Posto al Sole! Totale solidarietà!!! - RosannaVaroli : Qui ho portato il mio tesoro l'ho nascosto sotto foglie e fiori l'ho nascosto al sole e alla luna. Qui, nel posto d… - lpatelmoyahoo : @giuliocolecchia @sillacellino @BimbiMeb Io fra l'altro ho abbandonato la politica attiva nel 1996...non tessera al… -