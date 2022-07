Un altro domani anticipazioni 12 luglio 2022, Agustina sta molto male (Di domenica 10 luglio 2022) Nella puntata di Un altro domani di martedì 12 luglio 2022 il medico visita la povera Agustina alla quale purtroppo viene diagnosticata una brutta polmonite. Carmen è davvero molto preoccupata per lei e prega che tutto si risolva con una semplice cura. La Cruz senza la sua tata si sente persa, per lei è un grande sostegno. Vi ricordiamo che le puntate della soap spagnola vanno in onda dal lunedì al venerdì su Canale 5 alle ore 14:45. Uomini e Donne, Clarissa Marchese svela quando ha smesso di allattare: critiche sul web Sono state tante le mamme che su Instagram hanno disapprovato la scelta controcorrente dell’ex tronista di Uomini e Donne Trame di Un altro ... Leggi su anticipazionitv (Di domenica 10 luglio 2022) Nella puntata di Undi martedì 12il medico visita la poveraalla quale purtroppo viene diagnosticata una brutta polmonite. Carmen è davveropreoccupata per lei e prega che tutto si risolva con una semplice cura. La Cruz senza la sua tata si sente persa, per lei è un grande sostegno. Vi ricordiamo che le puntate della soap spagnola vanno in onda dal lunedì al venerdì su Canale 5 alle ore 14:45. Uomini e Donne, Clarissa Marchese svela quando ha smesso di allattare: critiche sul web Sono state tante le mamme che su Instagram hanno disapprovato la scelta controcorrente dell’ex tronista di Uomini e Donne Trame di Un...

