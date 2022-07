Un altro azzurro ha raggiunto i compagni per il ritiro del Napoli a Dimaro: il nome (Di domenica 10 luglio 2022) Il Napoli di Luciano Spalletti è impegnato da due giorni a Dimaro per il ritiro estivo. Il tecnico di Certaldo nei giorni scorsi ha diramato la lista dei convocati con il numero dei giocatori che ammonta a quota 29. Non tutti, però, complici gli impegni con le nazionali che hanno posticipato le vacanze estive, sono arrivati presso la località trentina sin dal primo giorno. Amir Rrahmani arrivo a Dimaro (Getty Images) Stanislav Lobotka, centrocampista rigenerato nella scorsa stagione da Spalletti, ha raggiunto i compagni solo oggi e ha disputato il primo allenamento nel pomeriggio. Spalletti attende anche altri giocatori e in questi minuti ha raggiunto il raduno azzurro, come raccolto dai nostri inviati a Dimaro, anche ... Leggi su spazionapoli (Di domenica 10 luglio 2022) Ildi Luciano Spalletti è impegnato da due giorni aper ilestivo. Il tecnico di Certaldo nei giorni scorsi ha diramato la lista dei convocati con il numero dei giocatori che ammonta a quota 29. Non tutti, però, complici gli impegni con le nazionali che hanno posticipato le vacanze estive, sono arrivati presso la località trentina sin dal primo giorno. Amir Rrahmani arrivo a(Getty Images) Stanislav Lobotka, centrocampista rigenerato nella scorsa stagione da Spalletti, hasolo oggi e ha disputato il primo allenamento nel pomeriggio. Spalletti attende anche altri giocatori e in questi minuti hail raduno, come raccolto dai nostri inviati a, anche ...

