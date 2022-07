Ultime Notizie – Incendio Roma | Alfonsi | “Dietro c’è la mano dell’uomo”

Leggi su informazioneriservata.eu

(Di domenica 10 luglio 2022) “In questoè chiaro che non c’è stata autocombustione, anche perché le temperature non erano così alte. Sicuramente c’è la. Poi dobbiamo vedere se è doloso o colposo. Lo diranno le autorità”. Così Sabrina, assessora all’Agricoltura, Ambiente e Ciclo dei Rifiuti diCapitale, nel corso del sopralluogo nella zona colpita dall’tra via Palmiro Togliatti e via Casilina, in zona Centocelle. Esposto in Procura? “Assolutamente sì, già sono stati inviati i documenti delle forze dell’ordine. Ci sarà anche una relazione della nostra protezione civile” ha detto, annunciando che il Comune presenterà un esposto in Procura. Dopo il vertice in prefettura, ha spiegato, “abbiamo deciso un maggiore coordinamento tra le forze ...