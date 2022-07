Ultime Notizie – Covid oggi Sardegna | 1 825 contagi e nessun morto | bollettino 10 luglio

Leggi su informazioneriservata.eu

(Di domenica 10 luglio 2022) Insi registrano1.825 ulteriori casi confermati di positività al(di cui 1.729 diagnosticati da antigenico). Lo riferisce ildella Regione. Sono stati processati in totale, fra molecolari e antigenici, 7.371 tamponi. I pazienti ricoverati nei reparti di terapia intensiva sono 13 (+1). I pazienti ricoverati in area medica sono 160 (+1). 36.515 sono i casi di isolamento domiciliare (+1550). Non si registrano decessi. Adnkronos, ENTD, Get The Facts contro la Disinformazione