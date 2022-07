Ultime Notizie – Covid oggi Calabria | 1 957 contagi e 4 morti | bollettino 10 luglio

(Di domenica 10 luglio 2022) Sono 1.957 i nuovida coronavirus registrati, 10, insu 6.451 tamponi effettuati. Secondo ilsull’emergenza-19 diffusi dal dipartimento Tutela della salute della Regione ci sono +963 guariti e 4(per un totale di 2.706 decessi). Il, inoltre, registra +990 attualmente positivi, +2 ricoveri (per un totale di 290) e, infine, +2 terapie intensive (per un totale di 14). Adnkronos, ENTD, Get The Facts contro la Disinformazione

Pubblicità

Agenzia_Ansa : DATI COVID | Sono 107.240 i nuovi casi registrati nelle ultime 24 ore. Le vittime sono 94. L'Ema ipotizza un second… - Agenzia_Ansa : DATI COVID | Sono 132.274 i nuovi contagi registrati nelle ultime 24 ore. Le vittime salgono invece a 94. Il tasso… - Agenzia_Ansa : Riaprono i reparti covid. Nelle ultime 24 ore sono stati 86.334 i contagiati, 72 i morti, tasso al 27,3%. Gli itali… - MZorzy : RT @RobbyDreamer: ULTIME NOTIZIE Emerge un filmato che si dice riguardi il presidente Rajapakse in fuga dallo Sri Lanka a bordo di una nav… - MarracinoD : RT @serebellardinel: #Ostia Racket delle spiagge libere,arriva la Finanza! Nel 2014 dopo che il Municipio di #Ostia fu sciolto per #mafia @… -

Il Sole 24 ORE

Subito dietro c'è l'Inter, nelledue stagioni ha senza dubbio dimostrato di avere la rosa ... Sampdoria: tutte leSerie A: tutte leCalcio: tutte le10 luglio 2022... la programmazione riservada sapere anche per chi non è abbonato Sky, infatti su Tv8 la ... ma finché ha potuto si è difeso benissimo, a conferma di come sia cresciuto tantissimo nelle... Ucraina ultime notizie. Francia: Prepararsi a taglio totale del gas russo Dall’inizio dell’epidemia da Coronavirus, in Emilia-Romagna si sono registrati 1.639.400 casi di positività, 6.738 in più rispetto a ieri, su un totale di 16.100 tamponi eseguiti nelle ultime 24 ore, ...Nelle ultime 24 ore in provincia di Siena sono guarite 230 persone, 163 sono quelle guarite in provincia di Arezzo e 142 in quella di Grosseto; per un totale di 535 nell'Asl Toscana sud est.