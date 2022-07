Ultime Notizie – Coppa del Mondo di canottaggio a Lucerna | l’Italia chiude con 6 medaglie

(Di domenica 10 luglio 2022)la terza prova dideldi(Svizzera) con un bottino di 6vinte (1-3-2) su 11 equipaggi finalisti e il quarto posto nelre per nazioni dietro alla Gran Bretagna, prima con 9(7-1-1), alla Germania seconda con 4 (2-0-2) e all’Australia terza con 6 (1-5-0). Tra le gare più entusiasmanti quella del doppio pesi leggeri maschile con due equipaggi italiani in gara e con Pietro Willy Ruta e Gabriel Soares che hanno regatato inizialmente nel gruppo, tastando il polso a Norvegia e Francia e al secondo equipaggio italiano di Stefano Oppo e Niels Torre, e che nella seconda parte una volta al comando hanno mantenuto la posizione vincendo la medaglia d’oro per soli 32 centesimi davanti proprio all’altro ...

Pubblicità

Agenzia_Ansa : DATI COVID | Sono 107.240 i nuovi casi registrati nelle ultime 24 ore. Le vittime sono 94. L'Ema ipotizza un second… - Agenzia_Ansa : DATI COVID | Sono 132.274 i nuovi contagi registrati nelle ultime 24 ore. Le vittime salgono invece a 94. Il tasso… - Agenzia_Ansa : Riaprono i reparti covid. Nelle ultime 24 ore sono stati 86.334 i contagiati, 72 i morti, tasso al 27,3%. Gli itali… - Morfeo07631026 : @itsmeback_ Infatti è quello che sta accadendo. Ora mi sa che dopo il biondo inglese tocca al tedesco visto lo scan… - Aringoogle : RT @Agenzia_Ansa: DATI COVID | Sono 79.920 i nuovi contagi nelle ultime 24 ore, secondo i dati del Ministero della Salute. Ieri i contagiat… -

Il Sole 24 ORE

I dimessi/guariti delle24 ore sono invece 44.312 (sabato 9 luglio erano 83.165) per un totale che sale a 17.926.011. Bollettino Covid 10 luglio 2022: la situazione negli ospedali. In terapia ...... scaletta concerto a Milano: tutti i brani Il concerto dei Guns N'Roses in programma questa sera, domenica 10 luglio, a San Siro a Milano invece stando alleandrà regolarmente in ... Ucraina ultime notizie. Francia: Prepararsi a taglio totale del gas russo Sono 79.920 i nuovi casi di Covid registrati nelle ultime 24 ore, secondo il ministero della Salute, in calo rispetto ai 98.044 di sabato. Cresce il tasso di positività, dal 25,1% al 26,3%, con 303.84 ...Il PSG non si smuove dalla richiesta, vuole 50 milioni che servirebbero per prelevare Milan Skriniar dall'Inter, quindi non è interessato a prestiti onerosi con obbligo di riscatto che la Juventus ci ...