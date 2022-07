Ultime Notizie – Burioni, bufera social per un tweet: cosa è successo (Di domenica 10 luglio 2022) bufera social su Roberto Burioni. Il virologo su Twitter finisce nel mirino degli utenti per una discussione con il deputato leghista Alex Bazzaro. Burioni interagisce con un’utente, che si dichiara a favore di Bazzaro, e replica pubblicando un’immagine della ragazza con il commento ‘Capisco’. Il messaggio scatena una bufera sul social, con il deputato leghista Claudio Borghi che preannuncia iniziative contro il medico. Arrivano anche commenti di altri esponenti politici del centrodestra. “Capisci cosa? Che sei un uomo piccolo piccolo?” commenta Matteo Salvini. “Il tweet di Burioni è quanto di più becero e vergognoso possa esserci. Un atto di bullismo in piena regola, fenomeno che va invece contrastato con la massima risolutezza da ... Leggi su informazioneriservata.eu (Di domenica 10 luglio 2022)su Roberto. Il virologo su Twitter finisce nel mirino degli utenti per una discussione con il deputato leghista Alex Bazzaro.interagisce con un’utente, che si dichiara a favore di Bazzaro, e replica pubblicando un’immagine della ragazza con il commento ‘Capisco’. Il messaggio scatena unasul, con il deputato leghista Claudio Borghi che preannuncia iniziative contro il medico. Arrivano anche commenti di altri esponenti politici del centrodestra. “Capisci? Che sei un uomo piccolo piccolo?” commenta Matteo Salvini. “Ildiè quanto di più becero e vergognoso possa esserci. Un atto di bullismo in piena regola, fenomeno che va invece contrastato con la massima risolutezza da ...

