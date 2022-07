Ucraina ultime notizie. Kiev delusa, “Canada restituirà a Germania turbina per importare gas da Russia” (Di domenica 10 luglio 2022) Per il ministro francese delle Finanze Le Maire Il taglio totale della fornitura di gas russo è l’opzione più probabile. È di almeno 15 morti il bilancio del bombardamento russo sulla cittadina di Chasiv Yar, nel Donetsk, dove un missile ha colpito un edificio residenziale. Sotto le macerie ci sarebbero ancora 23 persone. L’intelligence britannica: fra gli obiettivi di Mosca vi è il controllo della strada che collega Donetsk a Kharkiv. Kiev: oggi più di 100 militari russi uccisi, circa 200 feriti, la metà dei quali è grave. Leggi su ilsole24ore (Di domenica 10 luglio 2022) Per il ministro francese delle Finanze Le Maire Il taglio totale della fornitura di gas russo è l’opzione più probabile. È di almeno 15 morti il bilancio del bombardamento russo sulla cittadina di Chasiv Yar, nel Donetsk, dove un missile ha colpito un edificio residenziale. Sotto le macerie ci sarebbero ancora 23 persone. L’intelligence britannica: fra gli obiettivi di Mosca vi è il controllo della strada che collega Donetsk a Kharkiv.: oggi più di 100 militari russi uccisi, circa 200 feriti, la metà dei quali è grave.

