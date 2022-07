Ucraina, Russia bombarda Donetsk: 6 morti e 30 persone sotto le macerie (Di domenica 10 luglio 2022) (Adnkronos) – Continuano i bombardamenti della Russia nella regione orientale Ucraina di Donetsk. Sono almeno 6 i morti e cinque i feriti dopo che un edificio residenziale di 5 piani è stato colpito da lanciarazzi russi Uragan a Chasiv Yar. I soccorritori sono al lavoro fra le macerie in cerca di 34 dispersi, fra cui un bambino di 9 anni. A denunciarlo su Telegram è Pavlo Kyrylenko governatore della regione. Nel suo bollettino odierno, l’intelligence britannica segnala una ridotta avanzata russa attorno a Popasna, aggiungendo che fra gli obiettivi di Mosca vi è il controllo della strada E40 che collega Donetsk a Kharkiv. “L’artiglieria russa -si legge- continua a colpire l’area di Sloviansk nel Donbass, dalla zona attorno a Izium a nord a quella vicino Lysychansk a ... Leggi su italiasera (Di domenica 10 luglio 2022) (Adnkronos) – Continuano imenti dellanella regione orientaledi. Sono almeno 6 ie cinque i feriti dopo che un edificio residenziale di 5 piani è stato colpito da lanciarazzi russi Uragan a Chasiv Yar. I soccorritori sono al lavoro fra lein cerca di 34 dispersi, fra cui un bambino di 9 anni. A denunciarlo su Telegram è Pavlo Kyrylenko governatore della regione. Nel suo bollettino odierno, l’intelligence britannica segnala una ridotta avanzata russa attorno a Popasna, aggiungendo che fra gli obiettivi di Mosca vi è il controllo della strada E40 che collegaa Kharkiv. “L’artiglieria russa -si legge- continua a colpire l’area di Sloviansk nel Donbass, dalla zona attorno a Izium a nord a quella vicino Lysychansk a ...

