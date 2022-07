Ucraina: Podolyak, 'non abbiamo bisogno che Occidente combatta per noi, ma di armi' (Di domenica 10 luglio 2022) Kiev, 10 lug. (Adnkronos) - "La ministra degli Affari esteri tedesca Annalena Burbok afferma giustamente di voler sostenere una politica di non interferenza militare nella guerra russa in Ucraina". Lo ha affermato Mykhailo Podolyak, consigliere del capo dell'ufficio del presidente ucraino Zelensky, sottolineando che "gli ucraini non hanno bisogno dell'Occidente per combattere per loro, ma hanno bisogno di sistemi di difesa antiaerei e antimissilistici". "Annalena Berbok sottolinea correttamente il sostegno all'Ucraina - ha spiegato Podolyak - Oggi gli ucraini proteggono l'intero mondo libero, ma non chiedono ad altri di combattere per sé. Ciò di cui abbiamo bisogno sono sistemi di difesa antimissilistica, di difesa aerea per proteggere ... Leggi su liberoquotidiano (Di domenica 10 luglio 2022) Kiev, 10 lug. (Adnkronos) - "La ministra degli Affari esteri tedesca Annalena Burbok afferma giustamente di voler sostenere una politica di non interferenza militare nella guerra russa in". Lo ha affermato Mykhailo, consigliere del capo dell'ufficio del presidente ucraino Zelensky, sottolineando che "gli ucraini non hannodell'per combattere per loro, ma hannodi sistemi di difesa antiaerei e antimissilistici". "Annalena Berbok sottolinea correttamente il sostegno all'- ha spiegato- Oggi gli ucraini proteggono l'intero mondo libero, ma non chiedono ad altri di combattere per sé. Ciò di cuisono sistemi di difesa antimissilistica, di difesa aerea per proteggere ...

