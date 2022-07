Ucraina: Kiev, 'russi continuano a bombardare le regioni di Sumy e di Chernihiv' (Di domenica 10 luglio 2022) Kiev, 10 lug. (Adnkronos) - Le truppe russe continuano a bombardare le regioni di Sumy e Chernihiv dal loro territorio. Lo ha riferito il Servizio di frontiera di Stato ucraino, secondo cui sono state prese di mira le comunità di Myropol, Khotyn, Bilopol, Esman e Shalygin nella regione di Sumy e la comunità di Semeniv nella regione di Chernihiv. "Gli elicotteri nemici hanno attaccato l'oblast di Sumy due volte - si legge in un comunicato - Uno di essi ha lanciato due razzi in direzione di uno degli insediamenti della comunità di Bilopol, l'altro ha lanciato tre razzi sul territorio della comunità di Myropil. Gli invasori hanno bombardato due volte il territorio della comunità di Khotyn, sparando quasi due dozzine di proiettili da Mlrs ... Leggi su iltempo (Di domenica 10 luglio 2022), 10 lug. (Adnkronos) - Le truppe russeledidal loro territorio. Lo ha riferito il Servizio di frontiera di Stato ucraino, secondo cui sono state prese di mira le comunità di Myropol, Khotyn, Bilopol, Esman e Shalygin nella regione die la comunità di Semeniv nella regione di. "Gli elicotteri nemici hanno attaccato l'oblast didue volte - si legge in un comunicato - Uno di essi ha lanciato due razzi in direzione di uno degli insediamenti della comunità di Bilopol, l'altro ha lanciato tre razzi sul territorio della comunità di Myropil. Gli invasori hanno bombardato due volte il territorio della comunità di Khotyn, sparando quasi due dozzine di proiettili da Mlrs ...

Pubblicità

Agenzia_Italia : #Ucrania Per le Nazioni Unite i soldati ucraini presero posizione all'interno della casa di cura, dove morirono ol… - Avvenire_Nei : #Ucraina Marcia pacifista. Dall'Italia a #Kiev «una tenace speranza di pace» - Agenzia_Ansa : UCRAINA | Al G20 esteri di Bali è andato in scena l'ennesimo muro contro muro tra Occidente e Russia. Il Papa tent… - zazoomblog : Ucraina: Kiev più di 100 russi uccisi in attacco a Nova Kakhovka - #Ucraina: #russi #uccisi #attacco - paolomossetti : Articolo sul FT del 1993: «I diplomatici occidentali in Ucraina si dicono preoccupati... i funzionari russi stanno… -