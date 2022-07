Ucraina: Kiev, 'più di 100 russi uccisi in attacco a Nova Kakhovka' (Di domenica 10 luglio 2022) Kiev, 10 lug. (Adnkronos) - "A seguito dell attacco ucraino di ieri a Nova Kakhovka, al punto di comando della 49 esima armata russa, ai sistemi di difesa antiaerea e ai magazzini che contenevano razzi per i sistemi di difesa antiaerea, stando ai dati preliminari, ci sono più di 100 militari russi uccisi, circa 200 feriti, la metà dei quali è grave. Sono stati avvistati gruppi di evacuazione d'emergenza dei militari feriti o uccisi". Lo ha scritto su Telegram il consigliere dell ufficio presidente ucraino Oleksii Arestovych. Leggi su liberoquotidiano (Di domenica 10 luglio 2022), 10 lug. (Adnkronos) - "A seguito dellucraino di ieri a, al punto di comando della 49 esima armata russa, ai sistemi di difesa antiaerea e ai magazzini che contenevano razzi per i sistemi di difesa antiaerea, stando ai dati preliminari, ci sono più di 100 militari, circa 200 feriti, la metà dei quali è grave. Sono stati avvistati gruppi di evacuazione d'emergenza dei militari feriti o". Lo ha scritto su Telegram il consigliere dell ufficio presidente ucraino Oleksii Arestovych.

