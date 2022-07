Ucraina: Kiev delusa, 'Canada restituirà a Germania turbina per importare gas da Russia' (Di domenica 10 luglio 2022) Berlino, 10 lug. (Adnkronos) - "Profonda delusione per la decisione del governo canadese di rilasciare il permesso di restituire alla Germania la turbine del gasdotto Nord Stream 1 riparato da Siemens Canada". Lo scrivono in una dichiarazione congiunta il ministero dell'Energia e il ministero degli Affari Esteri ucraino, aggiungendo che "la comunità internazionale, in particolare Canada e Germania, ha già attuato una serie di sanzioni significative contro la Russia per fermare la sua guerra contro l'Ucraina. L'Ucraina è grata per queste azioni decisive. Allo stesso tempo, l'ultimo accordo canadese-tedesco è un adeguamento del regime delle sanzioni per soddisfare i capricci della Russia, che potrebbe consentire a Mosca di rafforzare il proprio senso di ... Leggi su iltempo (Di domenica 10 luglio 2022) Berlino, 10 lug. (Adnkronos) - "Profonda delusione per la decisione del governo canadese di rilasciare il permesso di restituire allala turbine del gasdotto Nord Stream 1 riparato da Siemens". Lo scrivono in una dichiarazione congiunta il ministero dell'Energia e il ministero degli Affari Esteri ucraino, aggiungendo che "la comunità internazionale, in particolare, ha già attuato una serie di sanzioni significative contro laper fermare la sua guerra contro l'. L'è grata per queste azioni decisive. Allo stesso tempo, l'ultimo accordo canadese-tedesco è un adeguamento del regime delle sanzioni per soddisfare i capricci della, che potrebbe consentire a Mosca di rafforzare il proprio senso di ...

